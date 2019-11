El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una cita que sigue siendo ineludible para El Objetivo, que quiere dar voz a las supervivientes de la violencia machista. Este domingo, a partir de las 22.30, Ana Pastor recoge los testimonios de mujeres que sufren violencia por el hecho de serlo, y también de esas supervivientes que nos recuerdan que hay salida.

Ana Bella, superviviente y directora de la Fundación que lleva su nombre, la abogada Cristina Almeida, el portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, y el psicólogo del Instituto Andaluz de la Mujer Juan Ignacio Paz vuelven a sentarse en la mesa de El Objetivo para arrojar luz sobre consentimiento sexual, violencia de género, el pacto de Estado que sigue a la espera de Gobierno y los límites de la actual ley, que no contempla las violencias que se ejercen contra las mujeres por el mero hecho de serlo, si no solo las que tienen como agresor a la pareja o ex pareja.

Además, El Objetivo ha estado con varios institutos de Madrid para ver cómo conmemoran este 25N y conocer las distintas actividades y talleres con los que cuentan los centros educativos para que aprendan a relacionarse sin violencia. Porque la prevención empieza desde la infancia.

El Objetivo pone el visor en nuestros vecinos europeos para conocer cuáles son sus principales medidas contra la violencia machista, sus campañas institucionales y los datos que ayudan a comprender que este es un problema global.