El guardia civil Juan Fernández habla de "trabas" en su trabajo y afirma que se sienten "poco queridos"

El agente, en su intervención en el programa, ha evitado hablar de "ataques" pero pone en el foco al Gobierno: "Se define como progresista pero no nos han ofrecido diálogo y nos niegan la profesión de alto riesgo".

Juan Fernández, miembro de la Guardia Civil, ha estado en El Objetivo de Ana Pastor para hablar del informe de la UCO que señala a Santos Cerdán, ya exsecretario de organización del PSOE, como el encargado de gestionar, presuntamente, las supuestas mordidas y comisiones del llamado 'caso Koldo'. Todo, tras unos audios entre ambos y José Luis Ábalos.

Y ha puesto en el foco al Gobierno: "Se autodefine como progresista, pero no ofrece diálogo a la Guardia Civil. Nos niegan la profesión de riesgo. Toda la Guardia Civil lucha contra la corrupción, y nos ponen trabas a nuestro trabajo. No lo llevamos bien. El mejor concepto que podemos tener de los que están al frente es anonimato e independencia. Nunca se debería haber conocido el nombre del teniente coronel que lleva el caso".

Admite que se sienten "poco queridos": "Ataques... a nuestras competencias y a nuestro trabajo. Pedimos medios, y penas más duras para según qué delitos. Eso haría más fácil nuestro trabajo. Más que un ataque, nos sentimos poco queridos. No hay diálogo ni reconocimiento. No hay independencia ni anonimato. Es una cantidad ingente de folios y de datos. Son meses de trabajo no ordinario. De pesquisas, de seguimiento, de muchas horas lejos de la familia".

"Si nos centramos en el caso de Leire Díez, jamás el teniente coronel tenía que haber salido de su anonimato. Con las herramientas del Estado de Derecho, basado en el conocimiento que tenemos, podríamos estar ante casos de código penal previstos y penados como son tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia. Afectaría a todas las personas que hubieran podido colaborar en su entorno. Y la denuncia está presentada", prosigue.

Fernández afirma que el Gobierno no les "quiere escuchar": "Hemos mantenido una reunión, y esperábamos al ministro del Interior. Ojalá nos permitiera trabajar codo a codo".

El informe de la UCO que señala a Santos Cerdán está compuesto por unas 500 páginas en las que hay conversaciones sobre presuntas adjudicaciones y se ha dado a conocer a lo largo de un día en el que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha realizado una rueda de prensa para pedir "perdón a la ciudadanía".

Además, ha descartado una convocatoria de elecciones antes de 2027, cosa que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y de la oposición, le ha exigido. El popular ha tildado la trama como "caso Sánchez".

