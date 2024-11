Tras el desastre ocurrido en varias localidades de España a causa de la DANA, El objetivo cuenta con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska para analizar todo lo relacionado con este suceso. Ana Pastor, pide al ministro que haga autocrítica sobre la actuación del Gobierno en cuanto a la gestión del desastre que ha afectado, especialmente, a la Comunidad Valenciana. "Me llama la atención que dice 'desde el minuto uno' y no es la sensación que yo he vivido en Paiporta, que esa presencia, colaboración o entendimiento en las administraciones esté desde el minuto uno", expone Pastor.

"Hemos estado desde el minuto uno, otra cosa es que quizá podíamos haber hecho más. Hemos hecho todo lo posible y haremos la evaluación constante", afirma Grande-Marlaska. El ministro argumenta que ahora están "absolutamente concentrados en colaborar, cooperar, en poner todos los medios, como lo hemos estado desde el minuto uno". "Seguro que mejor se ha podido hacer pero hemos puesto todo el esfuerzo", añade.

El ministro indica que la protección civil ha sido, en todo momento, "una de las preocupaciones principales de este Gobierno, de los distintos gobiernos de Pedro Sánchez". Marlaska se remite a la iniciativa 'Plan Horizonte disminución de riesgos 2035' que se aprobó en marzo de 2022. "Esto no quiere decir que hemos hecho mucho, es una preocupación máxima del Gobierno todos lo que son las emergencias por distintos riesgos que enfrentamos, consecuencia muchos de ellos del cambio climático, pero por supuesto que vamos a hacer una evaluación y haremos esa autocrítica", concluye.