El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado en El Objetivo la visita de los reyes y los presidentes Mazón y Sánchez a Paiporta, para mostrar su solidaridad a las víctimas de la DANA. Sobre los momentos de violencia que se vivieron, Marlaska ha asegurado que "comprendo perfectamente la rabia de las personas, de los afectados, de quienes lo han perdido todo en un sentido o en otro. Lo que no puedo entender es la violencia que se practicó ayer por un grupo marginal que no nos va a mover ni un milímetro de nuestra senda, que no es otra que seguir trabajando para la reestructuración, la recuperación".

Sobre si fue o no acertada la visita, Marlaska ha asegurado que "a mí me gusta hablar, siempre exalte, no epos la valoración de las cuestiones según han sucedido, es compatible. Yo reitero que había buena voluntad acreditada de los reyes de mostrar su solidaridad con las víctimas y con las zonas afectadas".