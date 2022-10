El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un repaso de la labor del Gobierno a lo largo de la legislatura y del papel de la oposición. En El Objetivo, Zapatero ha destacado la gestión "notable" del Ejecutivo en materia social, "buena" en lo económico y "con capacidad de influencia en el exterior".

Es por eso, según Zapatero, que Sánchez tiene "más argumentos en un debate" para revalidar su mandato en las próximas elecciones generales. Además, el expresidente del Gobierno cree que Feijóo "tiene un problema" con lo que se ha vivido en Reino Unido con la dimisión de Liz Truss.

"No se gana si no se tiene un proyecto alternativo. Me parece bien que sea moderado, el tono me parece estupendo. Se gana teniendo iniciativas y arrimando el hombro por el país", valora Zapatero, condiciones imprescindibles para que alguien "tenga de verdad la condición de ser presidente del Gobierno".

Además, Zapatero reconoce sentir "tristeza" cuando ve a dirigentes del PP en Bruselas "criticando patéticamente la labor del Gobierno de España", algo que asegura que el PSOE "jamás" ha hecho estando en la oposición.

"Chirría completamente y los argumentos casi nunca han tenido la más mínima credibilidad. Cuando el Gobierno es del PSOE, ¿qué apoyo han visto del PP los ciudadanos? Apoyo de verdad, en cuestiones difíciles de verdad", se pregunta Zapatero.