Vox abandonó el Congreso tras la intervención de Santiago Abascal, quién recibió un toque de atención por parte de Francina Armengol por su discurso. Esa espantada ha evitado ser valorada por Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, que ha explicado que los de Feijóo se han mantenido por "respeto a las instituciones".

Primero, Fúnez ha condenado los nuevos altercados que se han vuelto a producir este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz: "Condenamos la violencia que se está viviendo en las calles. Estamos contra la ley de amnistía, vamos a decir un no rotundo, pero ese no rotundo está lleno de moderación, mesura y firmeza. En las calles españolas se lleva meses diciendo no a la amnistía. Este fin de semana ya se ha dicho en todas las capitales españolas. Nosotros también hemos recibido ataques violentos".

Tras ello, al ser preguntada en El Objetivo por la espantada de Vox del Congreso, la vicesecretaria del PP ha evitado hacer valoraciones sobre la salida de los de Abascal: "No voy a juzgar lo que haga Vox, nosotros vamos a defender el no a la amnistía. Lo que hagan otros tendrán que ser ellos los que respondan. El PP cumple con su responsabilidad, que respeta a las instituciones y yo puedo responder de lo que hacemos nosotros".

Además, señaló que ellos admiten que el gobierno que probablemente formará este jueves Pedro Sánchez es legal, pero que no consideran que así sean los acuerdos a los que ha llegado: "Es un gobierno legal, pero entendemos que el proceso no responde mucho a la negociación más adecuada. Los acuerdos a los que ha llegado están fuera de la Constitución y son acuerdos que aseguró que nunca pondría en marcha".