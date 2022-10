"El impuesto de patrimonio es un impuesto injusto". Así se pronuncia Antonio Resines sobre la controversia en torno a la supresión de este tributo, de la que se muestra a favor en El Objetivo.

El actor sostiene que "el problema" de este impuesto "es que tú estás haciendo una doble imposición". "Tú tienes una casa con dinero que tú has ganado, no que lo hayas robado, y que has pagado", ilustra Resines, que matiza que no habla de "grandísimas fortunas", que "no pagan ni patrimonio leches porque son sociedades". Puedes escuchar su argumentación al respecto en el vídeo que ilustra estas líneas.