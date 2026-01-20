Trump saca pecho de los "patriotas" del ICE pese a su brutalidad y carga contra los manifestantes a los que califica de "alborotadores y anarquistas"

¿Por qué es importante? Sus declaraciones llegan justo cuando se cumple un año desde que anunciase que elevaría la represión contra los migrantes hasta "unos niveles nunca antes vistos".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su apoyo a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a pesar de que estados como Minnesota o Illinois ya han denunciado al Gobierno por las redadas indiscriminadas que llevan a cabo. En este sentido, las manifestaciones de la población en contra de los agentes han sido tan feroces que el líder republicano ha recurrido a amenazar con la implantación de la Ley de Insurrección.

"El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE deben empezar a hablar sobre los asesinos y otros criminales que están capturando y eliminando del sistema ¡Están salvando muchas vidas inocentes! Solo en Minnesota hay miles de animales feroces, por eso las estadísticas de criminalidad son, a nivel nacional, ¡las mejores jamás registradas! Muestren las cifras, los nombres y los rostros de los criminales violentos y muéstrenlos ya ¡La gente empezará a apoyar a los Patriotas del ICE, en lugar de a los alborotadores, anarquistas y agitadores bien pagados! ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", ha expresado en su perfil de Truth Social.

Un año de terror y brutalidad del ICE

Estas declaraciones se han producido justo el día que se cumple un año desde que el líder republicano anunciase que elevaría la represión contra los migrantes a "a unos niveles nunca antes vistos". Desde entonces, los oficiales del Servicio de Inmigración han llevado a cabo más de medio millón de detenciones, aunque su objetivo era un millón. Muchas de ellas injustificadas y basadas en criterios completamente arbitrarios como el color de piel, los rasgos físicos o el acento de las personas.

Asimismo, los patrulleros han contado desde el primer día con el respaldo de la Administración Trump, que no ha dudado en mostrar en reiteradas ocasiones su apoyo. Tal es el grado de satisfacción del magnate que ha disparado su presupuesto, de hecho, en 2026 alcanzarán los 9.000 millones de euros, la mayor partida desde su fundación en 2003. Sin embargo, está previsto que se añadan más fondos que harán que para 2029, la partida ascienda hasta los 64.000 millones de euros.

Todo pese a que la población ya ha comenzado a rebelarse contra estas redadas, sobre todo tras el asesinato de Renee Nicole Good. Una muestra de este hartazgo son las violentas protestas que se han registrado en los estados de Minnesota e Illinois, donde Trump ha amenazado con implantar la Ley de Insurrección, una normativa del siglo XIX que le permitiría desplegar al Ejército para sofocar las revueltas. En este sentido, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha pedido a sus ciudadanos que graben a los agentes para poder llevar a cabo investigaciones y ha movilizado a la Guardia Nacional para salvaguardar el orden.

Por último, pese a que tan solo lleva un año de su segundo mandato, la popularidad de Donald Trump ha comenzado a resentirse. Tanto es así, que en las últimas encuestas el 55% de los estadounidenses desaprueba su gestión y tan solo le apoya el 45%.

