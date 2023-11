La duodécima noche de protestas contra la amnistía ante la sede nacional del PSOE se salda con nuevas agresiones a la prensa. En el entorno de la calle Ferraz, la periodista de laSexta Sara Ramos y su cámara han sufrido el acoso de varios manifestantes que, al grito de "fuera" y acercándose con gran agresividad al equipo, no les dejaban trabajar justo cuando iban a entrar en directo.

"Toda la noche en general está siendo complicada aparte de porque hay cargas porque constantemente cada vez que queremos entrar en directo aparece gente que nos quiere interrumpir", explica la reportera en El Objetivo, donde narra así lo sucedido, que puede verse en el vídeo sobre estas líneas: "Estábamos tranquilamente, llevábamos unos 15 minutos justo en el mismo punto, todos nos habían visto, nadie nos había dicho nada, estábamos al lado de Santiago Abascal, ha sido sacar el micrófono y empezar a pasar todo".

"Lo peor ha venido después", apunta no obstante. "Nos hemos intentado marchar, nos echaban de la concentración, y ahí ha sido cuando han empujado a mi compañero Diego y yo he llevado a una señora colgada del brazo prácticamente hasta la calle Princesa, donde ya nos ha recogido la policía", explica Ramos, que incide en que esta situación se he dado "durante toda la tarde".