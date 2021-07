La jefa infiltrada de 'Lufe' ha quedado enfadada después de que un trabajador le haya ordenado preparar bolsas de herrajes para montar los muebles.

El trabajador ha cometido el error de dejarla sola -siendo una aprendiz- y de no revisar su trabajo. La jefa infiltrada ha olvidado meter una pieza, lo que provocaría que los clientes no podrían montar los muebles.

"Hemos ido juntos, me ha enseñado y ha dado por hecho que yo ya tenía que saber cómo van los herrajes y que todo es correcto. Se ha ido y me ha dejado sola haciendo los herrajes. No se puede permitir porque soy una persona nueva", ha dicho la jefa.