Antón y 'Paca' se toman un descanso después de un día bastante complicado en Alvato Luxury. La jefa infiltrada saca conversación a su empleado, intentando averiguar algo más sobre cómo se encuentra, personal y profesionalmente. El trabajador lleva seis años en la empresa y a día de hoy ya tiene tres franquicias.

"A mí me cambió la vida. Antes de estar aquí las pasé canutas. Estaba fastidiado. Tenía depresión y muchos problemas personales", confiesa a su nueva compañera. Todo comenzó cuando su padre falleció y él se derrumbó. "Yo siempre pensaba que era una persona que no valía para nada. Nunca he destacado. Pero luego, llega la oportunidad", cuenta.

Antón empezó a trabajar en Alvato Luxury y todo comenzó a tomar otro color. "Cuando me di cuenta, dije, 'joder, qué bien estoy'. No sentía la necesidad de tomar pastillas porque me notaba más animado. Iba contento al trabajo. Ahí empezó una nueva etapa", relata.

Antón es padre de una niña de 7 años que es la luz de su vida después de la muerte de su padre. "Yo supongo que él estará orgulloso". Alicia Coronel, bajo la falsa de identidad de Paca, se muestra de acuerdo con él.