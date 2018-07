Manuel: “Vamos a cancelar tu deuda de 13.000 euros”

PATRICIA PODRÁ EMPEZAR A DISFRUTAR DE SU SUELDO

El jefe infiltrado se ve las caras con Patricia a la que deja claro que no es una persona quejica aunque tiene unas limitaciones físicas que ella como monitora tenía que haber tenido en cuenta. Además, no le parece bien que maneje el gimnasio como si fuera un cuartel, aunque valora que es una persona luchadora y por esa capacidad de lucha Manuel Pascua le regala unas zapatillas y le paga su deuda de 13.000 euros por la que no puede disfrutar de su sueldo. “Te mereces una vida y empezar a vivir”, asegura el director general de Altafit.