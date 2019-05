La respuesta de Enrique deja alucinada a 'La Jefa infiltrada' de Abrasador: "Fumo donde me apetece"

Enrique ha sido convocado desde la dirección de 'Abrasador' de manera urgente sin saber el motivo. Está a punto de descubrir que Sara es en realidad Mari Carmen Rodríguez, su jefa. Cuando este secreto sale a la luz, 'La Jefa' pide explicaciones a su ganadero sobre el mal comportamiento de éste durante el día que han pasado trabajando juntos: "Me he ido muy preocupada, te he visto cometer incidencias".

"Me dejaste subir a una escalera sin seguridad y me dejaste sola en el tractor poniendo en peligro nuestra integridad y la de los instrumentos", critica 'La Jefa'. Pero, sin ninguna duda, la crítica más dura llega cuando 'La Jefa' le reprocha haber "fumado al lado de la paja": "¿Sabes lo peligroso que es?". Pero Enrique afirma a 'La Jefa' que él fuma en el sitio que le apetezca.

