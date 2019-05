El momento "incómodo" de 'La Jefa Infiltrada' de 'Abrasador' con Enrique: "Me estaba cambiando y él me miraba por encima de la puerta"

'La Jefa Infiltrada' comienza su experiencia con el ganadero Enrique en la finca de Toledo en la que 'Abrasador' cría sus terneras y cerdos ibéricos.

Desde el principio Sara se siente incómoda porque se tiene que cambiar de ropa en un corral sin ninguna condición de privacidad. "No me ha hecho sentir cómoda, estaba dentro del corral cambiándome y medio sin ropa y él me miraba por encima de la puerta", explica 'La Jefa Infiltrada'.

Enrique tira estiércol encima de 'La Jefa infiltrada' de Abrasador: "Lo he hecho adrede para que se manche"

'La Jefa infiltrada' de 'Abrasador' no para de sufrir momentos incómodos con Enrique. Este vez, el ganadero le ha tirado estiércol encima. En este vídeo puedes ver el momento.

La respuesta de Enrique deja alucinada a 'La Jefa infiltrada' de Abrasador: "Fumo dónde me apetece"

Después de desvelarle su verdadera identidad, 'La Jefa infiltrada' de Abrasador critica a Enrique que haya fumado cerca de la paja. Su respuesta la deja alucinada.