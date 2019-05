El Jefe infiltrado de 'Regalo Original' sufre un accidente porque un trabajador no aplica las medidas de seguridad necesarias

El Jefe infiltrado de 'Regalo Original' arranca su jornada en el departamento de Producción con Nando, un trabajador muy perfeccionista.

Los eficientes métodos de este empleado sorprenden a Eduardo, pero esta buena impresión se ve truncada por un accidente al final del día.

Nando y el jefe cortan un ramo de rosas sin guantes ni las medidas de seguridad necesarias, lo que hace que Eduardo sufra un corte.

"Si te cortas y empiezas a sangrar lo suyo es curarte y seguir", le dice El Jefe infiltrado al trabajador, a lo que este contesta: "Eres un poco blando, no tenemos tiempo para estas niñerías".

Nada más empezar el programa, El Jefe infiltrado sufre una gran transformación que le deja muy sorprendido: "Esta pinta no la he tenido yo en la vida".

Además, El Jefe infiltrado pierde "los nervios" con un trabajador del departamento de Customización que tiene varios fallos a lo largo de la jornada: "Aburre a las cabras, no sabe lo que tiene que hacer".

Por otro lado, el rifirrafe entre dos trabajadores, en el que se lanzan hasta varios 'dardos', deja alucinado a El Jefe infiltrado: "No me ignores, has perdido una venta"

En su cuarta jornada de trabajo, El Jefe infiltrado acompaña a Carlos, un repartidor de 'Regalo Original' que se encarga de distribuir los paquetes. En un momento dado, Carlos se equivoca y le canta el 'Cumpleaños Feliz' a la persona que no es: "Ha habido un error".

Por último, llega el día de las revelaciones, donde El Jefe infiltrado descubre a sus trabajadores su verdadera identidad. Incluso, muestra a Adrián su carta de despido: "Hay fallos imperdonables".