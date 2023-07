"¿Sabes quién soy?", preguntaba el jefe infiltrado de Heladerías L'Antiga a cada uno de los empleados con los que trabajó durante los cuatro días que duró su experiencia laboral entre sus trabajadores. Es el día de las revelaciones, pero a una de ellas no hace falta que le diga absolutamente nada, o eso se cree. Ruth, la pastelera, cayó pronto en la cuenta de quién era y no le hicieron falta más explicaciones. Solo tuvo que echarle un vistazo para saber o creer saber qué era lo que estaba ocurriendo. No hubo necesidad de mediar más palabras que las tres de rigor.

"¿Sabes quién soy?", le preguntó también a ella. "Por supuesto, sus ojos no se olvidan. Jacobo". Pero ahí se equivocaba la pastelera.

El resto de sus compañeros fueron respondiendo negativamente a esta cuestión, no reconociendo en ese hombre tan elegante y serio al aprendiz que había estado compartiendo espacio de trabajo con ellos. "Esta semana he sido Jacobo, un aristócrata, pero realmente soy Sergio Rodilla. Soy el director de marketing, comunicación y expansión de L'Antiga Valenciana y Mamma Luisa", confesaba.

"Soy tu jefe", les dijo a cada uno de sus trabajadores, que no podían creerse lo que estaba ocurriendo ante sus ojos.

