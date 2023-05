De punta en blanco, con taconazos y unos rizos rubios y definidos. Así llega Alicia Coronel, la directora de expansión y CEO de Alvato Luxury a las manos de Dani, estilista de El Jefe Infiltrado. "No estoy nerviosa, estoy lo siguiente. Estoy como un flan", reconoce justo antes de entrar.

El primer susto llega con la ropa. "Dani, parezco mi abuela. ¿Esto qué es?", se queja. Alicia no quiere que le corten el pelo ni se lo rapen, pero, como ya sabemos, de nada sirve llorar ni implorar en este programa. "No me lo dejes como una vieja, por Dios", le pide. "Tenías las puntas fatal. Te estoy quitando solo lo que tenías muerto", bromea el peluquero mientras le corta varios centímetros y disfruta de lo lindo. La jefa infiltrada también le dice adiós a sus uñas y a su color rubio.

Cuando Coronel se mira al espejo, no se reconoce. "Ay, no me gusta. Es horrible. Es que no soy yo", lamenta. "Parezco de una película de Almodóvar", dice al borde de las lágrimas. "¿Dónde esta mí glamour, mi vestido ceñidito, mi look tan sensual? Mi marido se divorcia de esta", asegura.

Desde este momento, Alicia Coronel es Paca Gómez, una ama de casa sin experiencia laboral fuera del hogar. Participa en la serie documental 'Empoderadas' para hacerse con un puesto de trabajo en Alvato Luxury. Debe demostrar que es capaz de hacerse un hueco en un sector aparentemente de hombres.