La torpeza del jefe infiltrado de 'Spagonolo' fabricando carteras a mano hace que una de las costureras de su taller pierda la paciencia con él.

"Me ha parecido vago y pilongo. Sabía que no iba a dar mucho resultado", ha dicho al intentar enseñarle a coser monederos. Y es que, el director de Marketing y Expansión parece no tener mucha destreza con la máquina de costura.

Al ver que tiene que volver a rehacer el trabajo por la torpeza de este supuesto becario que en realidad es el jefe infiltrado, la trabajadora ha reconocido que ha "perdido la paciencia". "Me altera porque no me presta atención. Lo mismo le he presionado, pero hay que dar caña", ha señalado.