Los jefes de Domino's Pizza y Limasa se infiltran entre sus empleados

Se infiltrarán entre los empleados como un compañero más y pasarán de ser jefes y dar órdenes a recibirlas y ver como sus empleados le corrigen sus fallos.

Los empleados harán todo esto sin saber que están tratando con sus propios jefes infiltrados.

¿Cómo consiguen pasar despercibidos? La clave es un estudiado cambio de look que no se limita al aspecto sino que además afecta a su manera de hablar de expresarse y moverse para no delatar su procedencia. Jesús Navarro, de Domino's Pizza: "Intentaron cambiarme hasta la forma de andar".

Durante el proceso descubrirán que su negocio no es perfecto. Guillermo Pérez, director adjunto de MRW: "Salió una lista de deberes muy extensa que aún no hemos cumplido pero estamos en ello".

Una aventura que les permitirá cambiar una maquinaria que ellos mismo dirigen.