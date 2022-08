El Gran Wyoming 'conecta' en directo desde el plató de El Intermedio con el 'despacho' de 'Yolanda Díaz' (imitada por Cristina Gallego) para ver cómo van su ronda de contactos de cara a su plataforma 'Sumar'. También aparece en escena Pablo Iglesias (interpretado por Dani Mateo) que recuerda a 'Díaz' que fue él el que la puso como ministra de Trabajo.

"Me interesa el proceso de escucha, sobre todo que me escuchen a mí", destaca 'Iglesias' mientras que 'Díaz' afirma estar muy ocupada para escuchar el podcast de Iglesias. "Esto va de la gente, en concreto, de la gente que no es Podemos", explica 'Díaz' sobre 'Sumar', algo a lo que Iglesias contesta tajante: "A mí no me la cuelas, he visto demasiadas veces Juego de Tronos". Por su parte, la ministra de trabajo insiste en todo el trabajo que tiene: "Además de mujer, empoderada, ministra y vicepresidenta, también soy una 'motomami'". Puedes ver las imitaciones al completo en el vídeo de arriba.