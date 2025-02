Xavi Martínez expone qué secuelas le han dejado las terapias de conversión: "Sigo teniendo pesadillas"

Andrea Ropero tuvo la oportunidad de charlar con Xavi Martínez, un joven valenciano que fue víctima, durante cuatro años, de las terapias de conversión. Este proceso, para él, ha tenido consecuencias en su vida. "Las mayores secuelas es esa falta de identidad, cuando te han borrado tu identidad, cuando sigues con pensamientos o ideaciones autolíticas o autolesivas hasta el día de hoy", cuenta a la reportera.

"Mi autoestima y mi necesidad de afecto estaba completamente vinculada a esa secta", afirma, "una vez te despegas de ahí te sientes completamente solo". "Sigo teniendo pesadillas, sigo teniendo que ir al psicólogo, depresión, ansiedad... eso son patologías que yo no tenía antes de entrar", añade, "son cosas que tengo que lidiar".

Actualmente, Xavi es enfermero y trabaja en un hospital de Valencia. "Tengo la suerte de poder contar con mi familia que, hoy en día, me cuidan, me protegen y, aparte, me anima a hacer este tipo de denuncias", desvela. El joven se animó a denunciar esta situación debido a que recuerda a toda la gente con la que él compartió esas terapias. "Para mí eran mis hermanos, les quería mucho, eran mi familia, y sé que muchos siguen ahi dentro", expone, "sigo viendo rostros heridos y llamadas que me hacen y me siento responsable de alguna forma". "Si tengo la suerte de poder alzar la voz con un respaldo detrás que me protege no voy a hacer menos", concluye.