Wyoming, tras la última 'ocurrencia' de Rubén Gisbert: "¿Quién no quiere tener una camiseta de un caradura 'random'?"

El abogado y excolaborador televisivo, Rubén Gisbert, ha decido aprovechar su polémica 'pillada' durante una conexión en Paiporta para crear unas camisetas que ha puesto a la venta. Como recuerda Wyoming, un vecino de la localidad lo grabó mientras se manchaba de barro antes de una conexión.

El influencer ha publicado un vídeo para hablar sobre su iniciativa. En él muestra las prendas de ropa, en las que se ve una ilustración de él arrodillado en el barro acompañada de la frase 'el pueblo salva al pueblo'. Estas tienen un coste de 10 euros y, como indica, "todo lo que se recaude irá para comprar cosas destinadas a seguir ayudando a los afectados de la DANA".

"Pues nada, cuando toda España decía '¿pero este tío...?', él orgulloso", afirma Wyoming. "¿Quién no quiere tener una camiseta de un caradura 'random' postrándose ante la fuerza del pueblo?", se pregunta el presentador. Y manda un mensaje "para todos los amigos del misterio": "Si no tienen problemas éticos en este tipo de comportamiento podrían volver a fichar a Rubén Gisbert, así, por fin, dejaría en paz a los valencianos. Y de paso podrían mostrar en el plató una cara de Bélmez, no es paranormal pero es igual de dura".