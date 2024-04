Sandra Sabatés cuenta en el plató de El Intermedio las novedades sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso tras conocerse el documento íntegro en el que Alberto González Amador admitió el pasado febrero haber cometido dos delitos contra la Hacienda pública con el que pretendía alcanzar un acuerdo. El trato sería asumir una condena de ocho meses de cárcel y el pago de 525.000 euros para evitar ir a juicio por asumir estos delitos.

"Creo que se quedó corto, tendría que haber añadido en el acuerdo unas cuantas mascarillas", destaca El Gran Wyoming, que afirma que "habrían venido muy bien porque este caso cada vez huele peor". Y es que el presentador recuerda que Isabel Díaz Ayuso afirmaba que su pareja "no solo era inocente sino que además Hacienda le debía dinero".

"Pero la cosa no quedó ahí", destaca Wyoming,q ue afimra que hace unos días Ayuso volvía a insistir en que ella no mentía y se ratificó en sus palabras intentando hacer creer que todo correspondía a una cacería política. El Gran Wyoming lo tiene claro: "Es verdad que es una cacería, no hacemos más que cazarle una mentira tras otra".