El Gran Wyoming cree que a veces, para que te crean, no importa lo que dices sino cómo lo dices, porque los gestos son muy importantes y algunos incluso llegan a marcar el curso de la historia. Por eso, cree que no conviene desdeñar el gesto de la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuando esta semana abandonó el photocall de un acto con empresarios al no haber ninguna mujer más, cumpliendo así la promesa que hizo hace algunos meses cuando dijo que no participaría en ninguna foto en la que no hubiera representación femenina igualitaria.

Pese a que Wyoming cree que es un gesto a valorar, y más cuando "no es tan habitual ver a un político cumpliendo lo que promete", el presidente de la CEOE lo ha calificado de simple "postureo". A estas palabras ha respondido el presentador de El Intermedio en su monólogo al inicio del programa, el cual puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.