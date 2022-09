Wyoming y Sandra Sabatés hacen el análisis de la inflación y sus consecuencias en 'Qué caro es vivir'. Para combatir la subida de precios, el Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley para grabar los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas. La propuesta ha irritado a la CEOE, que ha sido calificada como inconstitucional e ilegal y han advertido de que esto podría repercutir a los consumidores.

El PP ha votado en contra de esta medida y su portavoz, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de tener un fin recaudatorio. "Da la sensación de que Cuca Gamarra no entiende muy bien cómo funcionan los impuestos", reflexiona Wyoming, que recuerda que "los impuestos no se recaudan para que Pedro Sánchez los guarde en el colchón" por dos motivos: "uno, porque el sistema fiscal garantiza la supervivencia del estado del bienestar financiando los servicios públicos y dos, porque en la declaración de la renta no se puede marcar la X en 'el colchón de bizcochito'", sentencia.

En el análisis que se puede ver sobre estas líneas, los presentadores de El Intermedio también reflexionan sobre el hecho de que Feijóo copió las conclusiones de su propuesta energética de un documento de la Xunta.