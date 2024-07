El Gran Wyoming se trasladó hasta el pico de la mesa para compartir su personal reflexión sobre unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en referencia a los fallecidos en las residencias madrileñas durante la pandemia. La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudaba en afirmar que "se iban a morir igual".

"Pensemos un momento en lo que significan esas palabras", afirmaba Wyoming. El presentador indicaba que, a pesar de no contar con conocimientos médicos, Ayuso se permitía afirmar "con total descaro y en sede parlamentaria, que los ancianos, a los que no se les dio la oportunidad de ser trasladados a un hospital durante la pandemia, se iban a morir igual". Wyoming explicaba que "no es igual morir en un hospital sedado y con cuidados paliativos que morir en una habitación solo, asustado y entre dolores insoportables".

Además, exponía que los ancianos con seguros privados o que residían en residencias privadas sí que habían sido trasladados a hospitales, teniendo así acceso a asistencia sanitaria. "No murieron igual. Es más, muchos consiguieron vivir aunque tal vez usted, en el fondo, tenga razón, iban a morir igual porque estaban condenados a morir por ser ancianos, por ser vulnerables o por no tener acceso a un seguro privado", afirmaba Wyoming.

"Porque alguien decidió establecer unos protocolos en los cuales se dictaba que unos tenían derecho a salvarse y otros no", añadía Wyoming, "el consejero de servicios sociales de su gobierno, Alberto Reyero, denunció esos protocolos como inmorales e ilegales". A ello se unían las actas de la policía municipal de Madrid en las que se recogía, por ejemplo, el testimonio de la directora de una residencia que señaló que "si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos".

"Ya ve, señora Ayuso", se dirigía el presentador a la presidenta, "las actas de la policía dejan constancia de que esas 7291 personas no tenían por qué morir igual". "En pocos días se cumplirán cuatro años de todo aquello", reflexionaba Wyoming, "cuatro años en los que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid no ha habido explicaciones, solo evasivas, excusas, cortinas de humo y chascarrillos sobre cervezas y lo bien que se vive en Madrid". "Después de escuchar sus palabras de hoy", concluía el presentador, "está claro que hay algo que sigue exactamente igual que hace cuatro años, la desfachatez y la falta de humanidad de la señora Ayuso".