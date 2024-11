Wyoming reflexiona sobre la falta de memoria un mes después de la DANA: "Parece que hay prisa por zanjar la mala gestión"

Wyoming arranca El Intermedio hablando de que "la memoria humana es muy corta" y explica que "somos capaces de almacenar unos 100.000 gigas de recuerdos en nuestra mente", desde cómo atarnos los zapatos, hasta la letra del único disco de Santa Justa Clan.

El presentador señala en el vídeo sobre estas líneas que cuando el cerebro elimina unos recuerdos para hacer hueco a toros lo hace "al tuntún, sin criterio". Este proceso explicaría por qué tras cuatro semanas desde la tragedia de la DANA en Valencia, ya no hay portadas ni especiales en los medios.

"Eso sí, sigue habiendo calles llenas de barro, coches destrozados y todavía ayer se encontró otra víctima mortal, la número 222", apunta. Entre los que no solo han pasado página, sino "el libro entero" estaría Carlos Mazón, que según Wyoming "no ha dimitido, no ha explicado dónde se metió la tarde del desastre y se ha limitado a cesar a un par de consejeras para poner al frente a un militar que no quiere que le confundan con un político, pero reparte dinero a dedo como si le hubieran tocado los euromillones".

"Parece que hay prisa por zanjarlo todo, la imprevisión, la mala gestión, el abandono a los ciudadanos, las mentiras, las contradicciones", comenta el presentador.

Wyoming también habla de la intención de Francisco Camps, "el hombre de los trajes a medida por la cara" de volver a la política: "Si vamos camino de olvidar lo que pasó en Valencia hace un mes, mas aún hemos olvidado que sus gobiernos fueron un festival de corrupción, chanchullos y despilfarros", afirma.