El Intermedio analiza la decisión de José Luis Ábalos de mantener su acta de diputado y pasar al Grupo Mixto. Una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que, según Wyoming, "no sabemos si Ábalos quería dejarnos claro que se ha apuntado al Grupo Mixto o a uno de teatro".

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador reacciona a la "intensidad y prosodia" del exministro de Fomento cuando declara que "vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás" y que "me tengo que enfrentar a todo el poder político y lo tengo que hacer solo".

Wyoming emula en plató la 'interpretación' del discurso de Ábalos y, en su caso, asegura que para combatir su 'soledad', "he decidido montarme un BlaBlaCar": "Si hay alguien interesado fumo, no admito mascotas y mucho menos, sanchistas".