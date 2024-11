El juez Peinado ha aplazado la citación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que estaba prevista para el próximo lunes. Este aplazamiento habría sido una solicitud de Gómez para que poder asistir, junto a su marido, a la cumbre del G-20 que se celebrará en Brasil los próximos 18 y 19 de noviembre.

"Recordemos que la acusación popular había pedido, incluso, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez para que no pudiera asistir a la cumbre", apunta Sandra Sabatés. "¿Quitarle el pasaporte para que no vaya a Brasil?", se pregunta el Gran Wyoming, "que es Begoña Gómez, que no es el Dioni".

Wyoming añade que la esposa del presidente del Gobierno va a la cumbre del G-20 y no "al carnaval de Rio". "Aunque como los vistas como en el G-20 de Bali... algo sí se va a parecer", concluye.