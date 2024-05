La UCO ha publicado un informe que podría implicar a Ángel Contreras, actual presidente de ADIF, en el caso Koldo. El informe que ha remitido la Guardia Civil a la Audiencia Nacional, se incluyen nuevas conversaciones entre García y un empresario en las que se habla de una posible adjudicación de obra pública a cargo de un tal Ángel, que la UCO considera que podría ser Contreras.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido la dimisión inmediata del presidente de ADIF y de Óscar Puente, ministro de Transportes. "Habrá que investigar esos indicios porque, por ahora, solo se nombra a un tal Ángel, que podría ser el responsable de ADIF", expone Wyoming. "Si no recuerdo mal, en alguna conversación de los implicados del caso Koldo también se nombraba a Miguel Tellado", apunta el presentador. "No he visto que Gamarra pidiese su dimisión", añade.

Al presentador le extraña también que Puente no se haya pronunciado "con lo que le gusta hablar". "Se habrá quedado sin voz anoche después de celebrar el Premio limón que le ha otorgado la peña periodística Primera Plana", expone Wyoming.

El ministro de Transportes ha enviado un mensaje en vídeo para agradecer el galardón en el que incluye pullas como "no entiendo que a algunas personas que dicen que les gusta la fruta le haya cogido tanta manía al limón" o "cuando los periodistas de Primera plana se decidan a instaurar el Premio macedonia que, como el mundo sabe, es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata".

"Me temo que Óscar Puente no ha entendido el concepto de ganar un premio, la idea es que usted lo reciba... no para que reciban los demás", afirma Wyoming tras escuchar los agradecimientos del ministro. "Debería llevar cuidado, la última vez que acusó a alguien de consumir sustancias provocó un conflicto internacional", advierte Wyoming. "Es normal que le nombraran ministro de Transportes, se comporta como un conductor kamikaze", añade.