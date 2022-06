La justicia de Andorra ha imputado a Mariano Rajoy, los ex ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y dos ex integrantes de la conocida como 'policía patriótica' por, supuestamente, presionar a responsables de la banca andorrana para conseguir detalles de las cuentas bancarias de los Pujol, así como de líderes independentistas como Oriol Junqueras o Artur Màs.

En El Intermedio, los imputados se han convertido en el 'Equipo Andorra', formado por "ex políticos de fortuna" que "intentaron acusar a políticos independentistas de un delito que no habían cometido". En el vídeo sobre estas líneas, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming analizan este caso y el hecho de que nadie del PP actual haya salido a defender al ex presidente del Gobierno.

