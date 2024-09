"Los de Vox están que trinan", afirma Dani Mateo. Y es que, según ha contado el diputado Vox Joaquín Robles, los alumnos no sabrán nada de literatura pero "sí se acordaran de los cuentos narrados por transexuales disfrazadas de sota de bastos con aspecto satánico".

El de ultraderecha se refiere a Mikel Herrán, colaborador de El Intermedio. "Ahora entiendo yo el mote de PutoMikel", afirma Wyoming. "Tengo que decir que lo de sota de bastos no fue mi mejor look, podrían haber referenciado otro", responde el historiador. "A los de Vox parece que todo lo que sea llevar peluca se les atraganta", añade. "Ellos no son de peluca son más de yelmo", responde Dani.

"Qué sepas que, por tu culpa, los niños ya no van a saber quiénes son los reyes godos", le dice Mateo, tras las palabras de Robles, que ha dicho que los niños aprenderán "la lista de géneros 'plotinianos' evolutivos que se parecen a los Pokemon".

"Lo que dice Robles es una tontería porque yo me sé los tres: los reyes godos, los géneros y los Pokemon", argumenta Mikel, "ya podrían aprender los de Vox y evolucionar también ellos".