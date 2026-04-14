Wyoming, sobre Netanyahu: "Sabemos que no es un villano de James Bond porque mientras nos amenazaba no estaba acariciando un gato"

Netanyahu ha anunciado consecuencias inmediatas contra España por considerar que "ha difamado" a sus "héroes", del "ejército más moral del mundo". El Gran Wyoming se 'asusta' en El Intermedio.

Sánchez intenta reforzar las relaciones con China, mientras desde Israel elevan el tono contra nuestro país, informa Sandra Sabatés en El Intermedio. "Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo", asegura Netanyahu en este vídeo del que se hace eco el programa de laSexta.

Por ello, ordenó que los representantes de España fueran expulsados del Centro de Coordinación de Kiryat Gat, "después de que España haya optado en repetidas ocasiones por oponerse a Israel". "No pienso permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin que pague un precio inmediato", advierte.

El Gran Wyoming se afloja la corbata. "Sabemos que ese señor es Netanyahu y no un villano de James Bond, porque mientras nos amenazaban no estaba acariciando un gatito. Lo cual es lógico porque a él las únicas cabezas que le gusta tocar son las nucleares", dice con ironía.

La amenaza de Netanyahu llega después de que nuestro país haya desmarcado aún más de la postura de Israel en la guerra, tanto por la reapertura de la embajada española en Teherán como por el tono cada vez más duro ante los ataques israelíes en el Líbano. Tras la ofensiva de la semana pasada, Pedro Sánchez llegó a hablar de actos criminales y a pedir a la Unión Europea que suspenda el acuerdo de asociación con Israel.

"Sigue el duelo entre Netanyahu y Sánchez y para evitar males mayores, esperemos que sea a piedra, papel o tijera", comenta el presentador para después recomendar al presidente que no elija "papel": "Ya sabemos que Netanyahu se pasa cualquier documento internacional por el forro de las lamentaciones".

La tensión ha llegado incluso a las fiestas populares. "Los medios israelíes se han hecho eco de la tradicional quema del pelele de Judas, que se celebra en el municipio malagueño de El Burgo y que en esta ocasión representaba a Netanyahu", cuenta Sabatés. El Ministerio de Exteriores de Tel-Aviv no ha dudado de tachar de "odio antisemita" a esta celebración, atribuyéndola a la incitación sistemática del Gobierno español. El ministerio de José Manuel Albares lo ha calificado como una acusación insidiosa.

Sandra Sabatés da más detalles sobre esta tradición: "Cada año el Ayuntamiento elige a un personaje distinto al que quemar y que representa algo malo. El año pasado, por ejemplo, fue Donald Trump". "Calla, insensata. Ya tenemos suficiente con Israel como para meternos, encima, con su primo de Zumosol", se teme.

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