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Sánchez visita China

Dani Mateo afirma que Sánchez ha ido a China "a fliparse fuertemente": "Me siento menos heterosexual"

"Ha querido regalar una perla de sabiduría", dice Dani Mateo de Pedro Sánchez después de que el presidente haya ido a China a, según el colaborador, "fliparse fuertemente". Así reflexionaba sobre la misión lunar Artemis II.

Dani Mateo afirma que Sánchez ha ido a China "a fliparse fuertemente": "Me siento menos heterosexual"

"Sánchez no ha ido a China de shopping. Ha ido a fliparse fuertemente", afirma Dani Mateo en El Intermedio. El presidente ha "regalado" en "la tierra de Confucio" una "pequeña perla de sabiduría a la humanidad". "Modesto que es él, oiga", comenta entre risas.

Pedro Sánchez reflexionaba allí sobre la misión Artemis II de esta manera tan poética: "Los humanos somos el resultado de ese milagro, tal vez el único en el universo, y por tanto, nuestro deber es entendernos y cooperar para hacer que ese milagro siga prosperando".

Dani se siente "mejor persona", tal y como señala El Gran Wyoming. Y también, "menos heterosexual". "A mí Pedro me dice esto al oído y tiene hombre para toda la vida", bromea.

Pero, ¿qué ha querido decirnos el "maestro Sánchez" con esto? "Y, sobre todo, ¿qué ha desayunado para estar así de profundo?", se pregunta el cómico. "En los últimos días ha habido cinco personas que han visto la Tierra desde fuera. Los cuatro astronautas de la Artemis y Pedro Sánchez, que empieza a pensar que está en su propia órbita", concluye.

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