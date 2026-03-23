Wyoming critica la sanción que ha impuesto la FIFA a Israel: "Solo le interesa hacerles la pelota a los poderosos"

El presentador de El Intermedio explica que, después de que en algunos estadios de Israel se produzcan conductas muy graves, la Federación Internacional de Fútbol ha puesto una multa a la Federación Israelí de Fútbol de 160.000 euros y les ha obligado a poner una pancarta en sus estadios.

El Gran Wyoming anuncia que "el sionismo israelí podría tener las horas contadas". "La presión de los organismos internacionales es cada vez mayor", explica. El presentador cuenta que después de que en algunos estadios de Israel se produzcan graves conductas como, por ejemplo, exaltar la pureza racial desde las gradas o insultar a jugadores árabes, "la FIFA ha tomado cartas en el asunto".

"Su dura decisión puede suponer un antes y un después", indica: "Ha sancionado a la Federación Israelí de Fútbol con una multa de 160.000 euros y la obligación de poner un cartel en los estados israelíes que diga 'El fútbol une al mundo, no a la discriminación'".

Wyoming indica que desde Palestina se pedía la suspensión de la Federación, "pero esto es mucho peor", comenta, irónico, "les obligan a poner una pancarta". "Quizá el sionismo se replantee su estrategia porque hay un señor en el tercer anfiteatro que tiene que ver el partido torcido", añade.

La FIFA, además, ha rechazado imponer sanciones a los clubs de Israel en los asentamientos ilegales. "Una propuesta que estaba apoyada por la ONU", explica. La Federación Internacional de Fútbol ha dicho "que no lo hace porque el estatus jurídico de Cisjordania es una cuestión extremadamente compleja".

"Me extraña que no sean capaces de entender que un país se está quedando con territorios de otro país por la cara", apunta. "El mundo del fútbol está acostumbrado a entender cosas extremadamente complejas", añade, "por ejemplo a Sergio Ramos hablando en inglés".

El presentador señala que a la FIFA no se le da bien imponer castigos y tampoco dar premios, ya que, como recuerda, le dieron a Trump "el premio de la paz". "Es como si le diesen a Sergio Ramos el B2 de inglés", añade. "El deporte debería promover los valores de la paz, la igualdad y la justicia", concluye, "pero, desgraciadamente, a la FIFA solo le interesa la pelota, hacérsela a los poderosos".

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