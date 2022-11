Una delegación del Congreso formada por diputados de PSOE, Unidas Podemos, PP, Esquerra Republicana, PNV y Bildu ha podido ver algunas de las imágenes de las cámaras de seguridad del salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio para intentar aclarar la actuación del Gobierno en lo que se considera la mayor tragedia migratoria en una frontera europea.

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador de El Intermedio responde a Marlaska, que ha vuelto a asegurar que ninguno de los, al menos, 23 muertos, tuvieron lugar en territorio español, a pesar de lo que han asegurado los parlamentarios tras ver las imágenes: "Parece que tiene tendencia a tratar a los seres humanos como si fueran pelotas de tenis, no estaba en mi campo, no ha tocado la línea, no ha llegado a entrar", comenta Wyoming.

En el vídeo sobre estas líneas, el presentador de El Intermedio también analiza el uso masivo de material antidisturbios y las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en las que asegura que el Gobierno ha actuado con total transparencia: "No ha ocultado nada, todo el mundo ve que está intentando lavarse las manos", afirma.