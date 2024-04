Koldo García ha comparecido en la comisión de investigación en el Senado sobre la presunta trama de comisiones en la compraventa de mascarillas en plena pandemia. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos ha decidido, "por sentido común", guardar silencio ante la mayoría de las preguntas que le han formulado los senadores.

Sin embargo, al final de la comparecencia no ha dudado en dedicarle unas palabras al senador del PP. "He trabajado toda la vida. Habla de irregularidades sin haber ninguna sentencia. No hay pruebas de nada y entran en el Senado en esto. Sin tener conocimiento de nada, ustedes ya han hecho un dictamen", le ha indicado.

De esta forma, ha respondido a las acusaciones del senador del PP señalando que "cree que el ladrón que todos son de su condición". Un tenso enfrentamiento en el que Koldo García ha acusado al senador del PP de "decir verdaderas salvajadas" sobre él.

Un momento que ha aprovechado para poner en valor el trabajo que se realizó durante la pandemia. "Las personas que han estado trabajando en el Ministerio son verdaderos profesionales, es injusto poner en duda su trabajo, lo hicieron perfectamente"; ha asegurado, recordando que se vivió un momento "complicadísimo".

"Gracias a dios no estaban ustedes. Ya veremos lo que dice la justicia, me gustaría verles cuando dictamine, a ver si son tan eufóricos", ha zanjado, asegurando que "tendrán que aprender mucho".