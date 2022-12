Se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Gila. Además de hacer reír a los españoles con sus disparatadas conversaciones telefónicas, Gila consiguió hacer algo que era más complicado, hablar abiertamente de lo que nadie se atrevía.

En sus actuaciones usaba el humor para criticar asuntos tan peliagudos como la dictadura, las penurias del hambre, la libertad de expresión o las injusticias de la Guerra. Para rendirle homenaje en El Intermedio, El Gran Wyoming ha decidido ponerse al teléfono para mantener una conversación con él "y ponerle al día de cómo están las cosas por aquí".

Eso si, llamando a cobro revertido, "porque en el cielo no pagan el IVI", apunta Wyoming. "¿Cómo le trata la vida?, o mejor dicho la muerte", le pregunta el presentador. Después empieza a contarle la situación de España: "Hay una liada en España... ha vuelto la extrema derecha y no vea como nos bombardean, que si la caza, que si los toros que si 'España se rompe'", explica Wyoming al teléfono, y tranquiliza al cómico asegurándole que "España no se puede romper porque con la burbuja inmobiliaria llenamos todo de ladrillo y cemento".

También le dice que "Franco sigue en el Valle de los Caídos y a los que fusilaron bien siguen en las cunetas" y que aunque no hay guerras en el país, "sí que hay una batalla que se está librando, la del feminismo, que coge fuerza".