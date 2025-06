Wyoming felicita a Dani Mateo por su 46 cumpleaños: "¿Qué te han regalado, otro programa en laSexta?"

Hoy El Intermedio arrancaba con doble celebración, la de Wyoming porque "empezamos el último mes de la temporada" y "ya queda menos para las vacaciones", y la del cumpleaños de Dani Mateo.

El colaborador cumplía este 2 de junio 46 años y el presentador decidía felicitarle con un abrazo "en representación de España". "Me cago en la leche jodida", reacciona Dani al recordarle la edad que estrena.

"¿Qué te han regalado, otro programa en laSexta?", le pregunta Wyoming, a lo que Dani le responde que "no hay más": "Esta es mi casa, literalmente. Si me llaman para hacer una sustitución en la teletienda, me empadrono", afirma en cumpleañero.