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Elecciones parlamentarias

Wyoming explica por qué importan las elecciones en Hungría: "Que alguien le pueda ganar a Orbán nos llena de esperanza"

El presentador de El Intermedio explica que las encuestas dan como ganador a Péter Magyar, líder del mayor partido de la oposición en Hungría.

El presentador de El Intermedio explica que las encuestas dan como ganador a Péter Magyar, líder del mayor partido de la oposición en Hungría.

Este domingo, como indica el Gran Wyoming, se van a celebrar las elecciones parlamentarias en Hungría, "un país muy pequeño de la Unión Europea con casi los mismos habitantes que Andalucía". "Y sé que ahora tu pregunta es: ¿Por qué ****** deberían importarme a mí las elecciones de Hungría?".

El presentador del Intermedio indica que estas elecciones son importantes por tres motivos. El primero es que el resultado electoral "no solo será determinante para ese país sino para toda la Unión Europea". Viktor Orbán, actual primer ministro del país, "es el caballo de Troya de EEUU, Israel y Rusia en la Unión, por eso lleva años vetando medidas comunitarias como las ayuda a Ucrania o las sanciones a Rusia".

El segundo motivo, es que importan porque "si alguien con la inteligencia de un kiwi como Donald Trump está pendiente del resultado, ¿cómo no vas a estarlo tú?". El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, ha dado varios mítines en Budapest mostrando su apoyo a Orbán y además ha cargado abiertamente contra la UE.

Por último, Wyoming destaca que es la primera vez, en 16 años, que hay serias posibilidades de que se produzca un cambio de gobierno. Péter Magyar, el opositor, se ha puesto a la cabeza en las encuestas. "Que alguien le pueda ganar a Orbán y a sus apoyos nos llena de esperanza", concluye, "es como una película de superhéroes contra supervillanos".

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