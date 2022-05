Margarita Robles comparecía, en la mañana de este miércoles y en plena crisis por los casos de ciberespionaje, por el escándalo Pegasus en la Comisión de Defensa del Congreso. La ministra de Defensa, que defiende al CNI, ha querido cerrar filas también en torno a la directora de los servicios secretos españoles, Paz Esteban.

Un hecho con el que se ha vuelto a evidenciar la brecha existente entre el PSOE y sus socios de investidura, ya que tanto Esquerra Republicana como la CUP piden la dimisión de Robles y de Esteban.

Además, durante la comparecencia, la ministra ha protagonizado un "encontronazo" con Echenique cuando el portavoz de la formación morada pedía a la titular de Defensa que "asuma responsabilidades". "Ha venido a esconderse detrás del Gobierno. Usted sabe lo que tiene que hacer. No solamente por su dignidad, también por la del Gobierno", espetaba Echenique a Robles. Por su parte, la ministra se ha defendido acusándole de no haberse "enterado del orden del día" y de no importarle lo que "ocurra en Europa".

Tras ver este rifirrafe que han protagonizado, El Gran Wyoming no ha podido evitar comparar a los "socios del Gobierno" con una pareja de "La isla de las tentaciones": "Se comportan igual. Ahora están juntos, pero todos sabemos que van a acabar separados y muy mal".