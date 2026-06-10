Wyoming, sobre los disturbios en Belfast: "Los ingredientes son precariedad, racismo y redes sociales"

El lunes un joven de Sudán atacaba con un cuchillo a un vecino de la zona. La gente, en respuesta, han atacado casas de inmigrantes.

El Gran Wyoming recuerda que hace unos años era habitual que en la televisión actuaran hipnotizadores. "Unos tipos que movían un péndulo delante de tu cara, chasqueaban los dedos y te sometían a su voluntad", explica.

El presentador cuenta que lo hacían para, por ejemplo, obligar a la persona hipnotizada a imitar a una gallina. "¿De verdad es lo mejor que puedes hacer hipnotizador? ¿Una maldita gallina?", plantea. Wyoming expone que, hoy en día, los hipnotizadores no están de moda ya que se han inventado otros mecanismos para controlar la mente.

"Por ejemplo 'Twitter'", añade. El presentador cuenta que en las últimas horas se han producido unos durísimos disturbios en Belfast. "Grupos de enmascarados han atacado casas de inmigrantes después de que el lunes un joven de Sudán atacase con un cuchillo de forma brutal a un vecino de la zona", añade.

Los violentos han reaccionado de esta manera, movidos, principalmente, por un llamamiento de la extrema derecha. "Pero es que Elon Musk ha alentado las protestas señalando los puntos elegidos para las concentraciones", indica.

Musk "es el que decide por qué motivo tiene que enfadarse la gente y hacia dónde deben dirigir su ira porque, al final, una red social se parece a una fiesta": "Hay un montón de gente gritando, pero el que tiene más poder es el dueño del altavoz".

Aunque pueda parecer algo que queda lejos, como señala el presentador, estos sucesos recuerdan a lo ocurrido en Torre Pacheco, Murcia. "Los ingredientes son los mismos: precariedad, racismo y redes sociales", indica. Wyoming comparte un consejo: "No permitáis que os controlen la mente, el mundo es mucho más grande y mejor de lo que parece en las redes sociales".

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