Dani Alves ha sido condenado por violación a cuatro años y medio de cárcel. Una pena que queda lejos de los nueve años que pedía la Fiscalía y los 12 que solicitaba la acusación. El Gran Wyoming expone que habrá quien crea que es una condena muy pequeña para alguien que ha violado a una mujer, aunque indica que esa es "una perspectiva, pero hay otra".

"La sentencia contra Dani Alves afirma cosas que aunque el sentido común ya las había señalado, es importante que queden escritas en una sentencia", sostiene, y señala como ejemplo que los magistrados aseguran que el hecho de que la víctima haya bailado de manera insinuante no significa que prestase su consentimiento a las relaciones. "Llegados al caso, no es no", dice.

Sobre esto, la sentencia subraya que el consentimiento debe darse antes, pero también durante las relaciones. Además, expresa que es importante que "la sentencia de este caso tan mediático recoja de forma nítida la necesidad del consentimiento en una relación", pues "aunque para la mayoría esto sea tan evidente como que el sol sale por el este o que la Tierra es redonda, esto tiene que quedar reflejado", recalca.

El jugador ha visto rebajada su condena por indemnizar con 150.000 euros a la víctima y el presentador comenta que algunos podrán pensar que ser rico te abre muchas puertas, aunque, en este caso, "son las de la cárcel", aclara. Este explica que es probable que dentro de 14 meses obtenga la libertad provisional, pero hace hincapié en el mensaje que lanza esta sentencia: "No, siempre es no, a ver si alguno se lo tatúa de una vez".