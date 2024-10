El Gran Wyoming afirma que hay muchos tipos de mentiras: "Las clásicas mentiras piadosas, grandes, pequeñas, compartidas, absurdas... hay más tipos de mentiras que de Pokémon". Pero, como expone, "en los últimos tiempos ha surgido un tipo de mentira bastante novedoso, lo que doy en llamar mentira pegajosa".

El presentador define estas mentiras como un tipo que se desmiente una y otra vez pero, a pesar de ello, "son como la cucarachas, no acaba con ellas ni una bomba atómica". Wyoming indica que una de esas mentiras pegajosas es que los inmigrantes son delincuentes, "un mantra que ha sido mil veces desmentido por todo tipo de instituciones, informes o investigaciones, por la propia realidad que vivimos día a día, pero que aún se sigue repitiendo".

Wyoming añade que, además, que "hay gente que incluso ha hecho una carrera política alrededor de esa mentira". "Tiene lógica, no tienen nada más que aportar, si no dijeran mentiras no habrían llegado ni a presidir su comunidad de vecinos", argumenta.

El propio director general de la policía, Francisco Pardo, ha tenido que desmentir ese mantra en el Congreso de los Diputados "frente a uno de los mentirosos más compulsivos de nuestro panorama político, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith", explica Wyoming.

"Algo sabrá este hombre de delincuencia", reflexiona Wyoming. "¿Creéis que estos señores dejarán de decir que la inmigración provoca delincuencia?", se pregunta el presentador, "probablemente no, para ellos la mentira no es un pecado, es una forma de vida y muy rentable".