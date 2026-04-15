Wyoming denuncia la falta de financiación para las universidades públicas: "Sobreviven como pueden"

El presentador expone que, por ejemplo, la Universidad de Sevilla ha anunciado que van a tener que despedir profesores o reducir el número de clases debido a la falta de financiación.

El Gran Wyoming pregunta a los espectadores si se han dado cuenta del brillo que tienen en la mirada algunos miembros del Partido Popular. "Es un brillo de ilusión, de felicidad, de propiciar buenos negocios", señala. Y este negocio rentable, como expone el presentador, es el educativo.

"Cuando termine 2026 en España habrá más universidades privadas que públicas", explica. En Madrid, por ejemplo, hay 13. En Cataluña cinco, cuatro en Valencia. "Vas por la carretera y donde antes había una gasolinera ahora hay un campus con un nombre extranjero y una pista de pádel", comenta.

El presentador indica que para poder acceder a estas universidades no se necesita una nota determinada, sino que "el único número que te piden es el de la tarjeta de crédito de tus padres". Esto, como apunta, implica que solo estudien en ellas las personas que "tengan jurdeles".

"Los chavales ya no van a la cafetería a echarse un mus, van a echarse un amigo así hijo de un consejero delegado que luego les plantee un futuro", afirma. Wyoming indica que los fondos de inversión "han descubierto que la universidad es el chiringuito perfecto". Estas instituciones "facturan miles de millones al año y no necesitan playa ni sombrillas, solo padres con miedo a que sus hijos se hagan cantantes o artistas de circo".

"Mientras", como denuncia, "a la universidad pública le van dando cada vez menos dinero y sobrevive como puede". Por ejemplo, la Universidad de Sevilla, ante la falta de financiación, ha anunciado que se verán obligados a despedir profesores, reducir clases y cerrar facultades enteras por la tarde".

"Moreno Bonilla ha cambiado el refrán", señala: "Ahora es 'quien se fue a Sevilla perdió en el aula una silla'". Wyoming indica que esto "es un goteo constante". "Las universidades se van llenando de goteras, mientras los gobiernos autonómicos, gobernados por el Partido Popular, no dejan de ofrecer nuevas licencias para universidades privadas".

"También es normal", añade, "porque la universidad pública tenía un problema gravísimo": "Cogía a un chaval sin dinero, lo formaba y lo convertía en ingeniero". "Si aún pretendéis usar el ascensor social no vayáis a la universidad, ir a la Formación Profesional de mecánica, eso sí, te enseñan a arreglarlo, pero no te dejan usarlo".

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