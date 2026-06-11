Wyoming, sobre el cara a cara entre Feijóo y Sánchez: "Lo único que se han quedado del papa es lo de repartir hostias"

Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan en este vídeo el cara a cara entre Feijóo y Sánchez: "Ha quedado claro que la llamada que hizo al papa a la convivencia y contra la polarización se ha olvidado pronto".

Sandra Sabatés repasa la primera sesión del Control tras el estallido del 'caso Leire'. "Una sesión en la que ha quedado claro que la llamada que hizo al papa a la convivencia y contra la polarización se ha olvidado pronto", explica la periodista, que destaca que "la oposición ha atacado al Gobierno a cuenta de los casos de corrupción".

Feijóo se ha dirigido a Sánchez llamándolo "P.S." y le ha dicho "si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente". Por su parte, Sánchez se ha defendido aconsejando al líder del PP que "pregunte quién es M. Rajoy": "Ya está bien de esta doble vara de medir y de su obsesión personal para conmigo y para este Gobierno". "La diferencia entre el PP y nosotros es que yo me siento en una sede en la calle Ferraz que no esta financiada con dinero negro", ha asegurado Sánchez.

Tras ver este cara a cara, El Gran Wyoming da la razón a Sandra Sabatés: "El mensaje de León XIV no ha calado en el Congreso, lo único que ha quedado del papa es lo de repartir hostias".

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