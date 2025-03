Wyoming, a Ayuso tras recortar el número de muertos en las residencias: "4.100 les parece poco y a mi seis años suyos mucho"

"En el quinto aniversario de la declaración del Estados de Alarma, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pasado al ataque utilizando, incluso, las muertes en las residencias durante la pandemia", cuenta Sandra Sabatés. De esta manera, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno madrileño ha llegado a asegurar que el número de fallecidos en estos centros no fueron los 7.291 oficiales sino 4.100. "Ah, que son solo 4.100", comenta el Gran Wyoming, "debe ser que al Gobierno de Ayuso 4.100 muertos en residencias les parecen muy pocos". "A mí uno ya me parece mucho pero... ¿qué sabré yo? Las cifras son relativas", añade el presentador.

"A ellos 4.100 les parece poco y a mi seis años de Ayuso me parece muchísimo, ya se me está haciendo largo", comenta Wyoming. "Sabía lo de los recortes en la sanidad madrileña lo que nunca había escuchado es lo de recortar víctimas", añade el presentador. Ayuso, en la Asamblea de Madrid, ha culpado al Gobierno de las miles de víctimas que se produjeron durante la pandemia.

Wyoming, además, destaca que no se haya enfocado a los familiares de las víctimas que habrían acudido al pleno de la Asamblea de Madrid. "De hecho, les ha tachado de políticos amargados", apunta Wyoming. "Para la señora Ayuso lo que no se ve, no existe", concluye el presentador, "pero, no me sorprende. Si no ha tenido problema en recortar 3.000 víctimas de sus propias cifras oficiales, recortar a sus familiares de la Asamblea es pan comido".