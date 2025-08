El mal rato de varios hombres al intentar explicar qué es la regla: "Supongo que limpia el organismo"

En 2022, El Intermedio salió a la calle para charlar con los hombres españoles sobre la regla: ¿hablan habitualmente con su entorno femenino de ella? ¿cuánto saben de la regla? ¿cómo explicarían lo que es?

"Es una menstruación que tienen las mujeres cada mes pero no sé por qué", explicó un hombre mientras que otro entraba más al detalle: "Es un proceso biológico que sufre la mujer una vez al mes". "Normalmente es un periodo de cinco días y la semana de antes es un ciclo premenstrual en el que tienen las hormonas mas disparadas y están con dolores y síntomas".

Sin embargo, la mayoría de hombres sufrían al intentar responder. "Es difícil la pregunta", confesaba uno de ellos, que afirmaba que sabía que "a la mujer le viene cada día determinado del mes". "Pienso que es básico que le venga para poder quedarse embarazada y supongo que para muchas cosas, pero no te se decir por qué, limpia el organismo, supongo", reflexionaba el hombre.

"Entiendo que es un periodo que tienen que pasar las mujeres obligatoriamente y entiendo que no es cómodo, que lo pasan mal", aseguraba otro, que pensaba que "son transcursos de tiempo", pero que no sabía más. "Mis amigas me cuentan que es un coñazo", destacaba otro joven, que se mostraba mucho más explícito que el resto en su explicación: "Son los días periódicos en los que las mujeres sangran con la menstruación y tiene que ver con la ovulación y los periodos de fertilidad de la mujer".

No obstante, tras acabar su explicación, el joven confesaba que lo sabía porque era médico.

