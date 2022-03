El anuncio del Gobierno de aumentar el gasto en Defensa ha supuesto una nueva división entre el PSOE y algunos de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como Compromís, Más País o ERC. "No es sorprendente que los partidos de izquierdas tradicionalmente antimilitaristas se opongan a invertir más en Defensa, no me imagino a Errejón con un fusil al hombro, todo lo más un tirachinas", destaca El Gran Wyoming.

Además, el presentador analiza las declaraciones de Yolanda Díaz en contra de este aumento del gasto y la defensa del mismo de Margarita Robles. "El Gobierno de España estará apostando por la paz, pero en Ucrania, porque en Moncloa tienen guerra todos los días con sus socios". Puedes ver el análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.