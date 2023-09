La 'señora bien' de El Intermedio (imitada por Cristina Gallego) regresa al plató. Esta vez, para analizar las polémicas declaraciones de Nacho Cano en las que afirmaba que en la actualidad en España "no se puede decir lo que quieras ni decir lo que quieras". Incluso, llega a afirmar que vivimos en una dictadura como la de Franco. Una opinión que la 'señora bien' de El Intermedio comparte.

"Me he hecho fan de Nacho Cano, porque "hay que tener mucho valor hoy en día para defender la historia de España": "Pero la historia de verdad, no la que se inventan los rojillos". "Somos los responsables de algo tan vello como el mestizaje", ha afirmado el cantante, que ha señalado que "si no hubiéramos descubierto América tú no tendrías ese iPhone y la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler". El Gran Wyoming afirma que "hay que tener valor para decir que gracias a los españoles se derrotó a Hitler".